Ein generelles Marktsegment, dass mit der Ausbreitung der Corona-Krise sofort stark in den Blickpunkt der Anleger gerückt ist, ist ohne Frage auch das hierdurch international immer populärer gewordene Segment von Essensbestellservices, sei es in Form von bereits endzubereiteten Fertiggerichten (JUST EAT TAKEAWAY.COM / NL0012015705 und DELIVERY HERO / DE000A2E4K43) oder auch in Form reiner Frischzutaten-Lieferungen zur direkten "Verlagerung klassischer Restaurantzubereitungen" in die eigene Privatküche mit selbständiger Zubereitung der Gerichte durch mitgelieferte Kochrezeptanleitungen (HELLOFRESH / DE000A161408).Profitieren werden von der bislang global weiter grassierenden, wenn auch tendenziell in den meisten Ländern abebbenden Corona-Pandemie, durch eine Flut von Bestelleingängen sicher zunächst erst einmal alle 3 genannten Aktien, wie die derzeit geschätzten Umsatzzuwächse in 2020 für JUST EAT TAKEAWAY (+ 372 %; jedoch zusätzlich verzerrt durch die Fusion von JUST EAT und TAKEAWAY.COM sowie Akquisitionen von Lieferheld.de, Pizza.de und Foodora von DELIVERY HERO sowie des US-amerikanischen Lieferdienstes Grubhub) sowie DELIVERY HERO (+59 %) und HELLOFRESH (+ 56 %) klar verdeutlichen.

