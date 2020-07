Der Onlinehändler Zalando kann nach anfänglichen Schwierigkeiten immer stärker von dem veränderten Kaufverhalten der Verbraucher im Zuge der Corona-Krise profitieren. Das Geschäft zieht deutlich an, auch das zweite Quartal sah für Zalando gut aus. Die Aktie nähert sich auch am Mittwoch dem Rekordhoch an.Vorteil Zalando: Das Unternehmen entwickelt sich immer mehr zu einer Handelsplattform. Neben dem eigenen Handel bietet der Konzern auch anderen Markenherstellern Platz für ihr Geschäft - was für ...

