Die E-Scooter von Lime sind in Deutschland künftig über die Uber-App buchbar. Das Angebot startet zunächst in vier deutschen Großstädten; weitere sollen folgen. Uber bietet damit neben Mietwagenfahrten mit Fahrern und Taxis eine weitere Alternative zum privaten Pkw in einer App an. "Gerade jetzt, wo Städte anfangen, ihre Corona-Vorschriften zu lockern, sind E-Scooter eine gute und sichere Ergänzung zu anderen Mobiltätsangeboten und dem ÖPNV", sagte General Manager Christoph Weigler laut Pressemitteilung. Das Angebot ist zunächst auf Berlin, München, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...