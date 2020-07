Das Bonner IT-Unternehmen Lean IX darf sich über frisches Kapital freuen. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde steigt eine US-Großbank ein. Das Geld soll einem klaren Zweck dienen. Für das in Bonn ansässige IT-Unternehmen Lean IX gibt es weiteres Kapital in Millionenhöhe, wie das Startup in einer Pressemitteilung erklärt. Lean IX vertreibt eine Software zum IT-Management in Firmen. Zu den Kunden gehören beispielsweise Zalando, Volkswagen oder auch DHL. Gemeinsam mit den beiden Altinvestoren DTCP von der Deutschen Telekom und Insight Partners investiert der neue Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...