Das Kursziel von 38,00 Euro behielten die Analysten Thomas Adolff und Ara Kosyan ebenfalls bei. An der Wiener Börse wurden die OMV-Aktien am Mittwochnachmittag zuletzt mit 29,52 Euro gehandelt. Das am Mittwoch in der Früh veröffentlichte Trading Statement sei insgesamt schwächer ausgefallen als erwartet, schreiben die Analysten in ihrer neuen Veröffentlichung zur OMV. Lediglich die Raffineriemarge ...

