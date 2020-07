Der S&P 500 scheiterte an einem Spurt über den Widerstand aus der Oberkante einer Preisgap von Anfang Juni und den seit März etablierten Abwärtstrend bei 3.190 Punkten. Und die kleine bärische Umkehr droht sich damit in Richtung der Unterstützung bei 3.130/25 fortzusetzen. Unterdessen hält sich der VIX erneut oberhalb der wichtigen Unterstützung in ...

