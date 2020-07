Knopp Biosciences LLC, ein privat geführtes Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten spezialisiert hat und an bahnbrechenden Behandlungen für entzündliche und neurologische Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Behandlungsbedarf arbeitet, gab jetzt die Berufung von Stephen E. Butts in seinen Vorstand bekannt. Butts verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie und war maßgeblich an der Mittelbeschaffung, Produktlizenzierung und Übernahme-Transaktionen für Start-up-Unternehmen beteiligt.

"Wir freuen uns, Steve im Vorstand von Knopp Biosciences willkommen zu heißen", sagte Michael Bozik, M.D., Chief Executive Officer von Knopp. "Sein bemerkenswerter Erfolg als Unternehmer und Company Builder sowie seine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Geschäftsentwicklung und im kommerziellen Betrieb werden uns sehr zugute kommen, wenn wir daran arbeiten, Patienten mit Atemwegserkrankungen und seltenen neurologischen Erkrankungen Produkte zur Verfügung zu stellen, die auf unserer bahnbrechenden Plattform entwickelt werden."

"Ich freue mich, während dieser wichtigen Zeit in den Vorstand von Knopp einzutreten", sagte Butts. "Das Unternehmen hat eine große Dynamik und ist bestens dafür aufgestellt, das Potenzial der lebensverändernden Medikamente in seinem Portfolio voll auszuschöpfen."

Butts ist derzeit Mitgründer und CEO von Arrivo BioVentures, LLC, einem Arzneimittelentwicklungsunternehmen mit Sitz in North Carolina. Zuvor war er CEO von Velo Bio, einem im klinischen Stadium tätigen Unternehmen mit einem Produkt zur Behandlung von Präeklampsie, das 2018 von AMAG Pharmaceuticals übernommen wurde. Vor seiner Tätigkeit bei Velo war er Mitgründer, Präsident und COO von Aerial BioPharma LLC, einem Arzneimittelentwicklungsunternehmen, das 2014 sein führendes Medikament gegen Narkolepsie an Jazz Pharmaceuticals verkaufte. Am Anfang seiner Karriere war Butts als Vice President of Sales Marketing bei der BioBehavioral Diagnostics Company sowie in verschiedenen Funktionen bei Eli Lilly and Company und Braintree Laboratories tätig. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und besitzt einen MBA von der Kenan-Flagler School of Business an der University of North Carolina at Chapel Hill.

ÜBER KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh (US-Bundesstaat Pennsylvania) und ist ein privat geführtes Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten spezialisiert hat und an bahnbrechenden Behandlungen für entzündliche und neurologische Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Behandlungsbedarf arbeitet. Dexpramipexol, das kleine Molekül von Knopp im klinischen Stadium, ist in klinische Phase-2-Studien über eosinophiles Asthma eingetreten und außerdem für die Phase-3-Entwicklung bei der Behandlung des hypereosinophilen Syndroms vorgesehen. Die präklinische Kv7-Plattform von Knopp richtet sich an kleinmolekulare Behandlungen der neonatalen epileptischen Enzephalopathie, anderer seltener Epilepsien sowie von Tinnitus und neuropathischer Schmerzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.knoppbio.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", unter anderem Aussagen zu geplanten Zulassungsanträgen und klinischen Entwicklungsprogrammen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen des Managements und beinhalten Risiken, Unwägbarkeiten und andere wichtige Faktoren, insbesondere die Unwägbarkeiten, die klinischen Studien und Produktentwicklungsprogrammen innewohnen, Unsicherheiten im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Weiterführung von Forschungsaktivitäten und Studien, die Verfügbarkeit oder potenzielle Verfügbarkeit alternativer Therapien oder Behandlungen, die Verfügbarkeit von Patentschutz für die Entdeckungen und strategischen Allianzen sowie zusätzliche Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Knopp von unseren Erwartungen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Prüfpräparat erfolgreich entwickelt oder hergestellt wird oder dass die Endergebnisse klinischer Studien die für die Vermarktung eines Produkts erforderlichen behördlichen Genehmigungen unterstützen. Knopp übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die Produkt-Pipeline von Knopp besteht aus Prüfpräparaten, die nicht von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassen sind. Diese Prüfpräparate durchlaufen derzeit noch klinische Studien zur Überprüfung ihrer Sicherheit und Wirksamkeit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200708005736/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Westwicke PR

Medien:

Kate Coyle

Kate.Coyle@icrinc.com

203-682-8210

Surabhi Verma

Surabhi.Verma@icrinc.com

646-677-1825