ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Abschlägen am Dienstag hat sich die Konsolidierung am schweizerischen Aktienmarkt zur Wochenmitte fortgesetzt. Angesichts der weiter rasant steigenden Zahlen an Corona-Fällen in einigen Ländern zeigten sich die Anleger zurückhaltend und nahmen Gewinne mit. In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag die Rekordhöhe von 60.000 erreicht.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.178 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,88 (zuvor: 35,33) Millionen Aktien.

Gefragt war bei den Anlegern die als defensiv geltende Nestle-Aktie. Die Titel des Index-Schwergewichts rückten 0,7 Prozent nach vorne und waren Tagessieger. ABB profitierten von einem Analysten-Kommentaren der Deutschen Bank. Angesichts der jüngsten Konjunkturdaten erwarten sie eine schnellere Erholung, auch stelle sich die operative Entwicklung im zweiten Quartal als weniger dramatisch dar als gedacht. Die Aktie gewann 0,6 Prozent.

Von einer UBS-Sektorstudie zu Chemiewerten und erhöhten Kurszielen profitierten Givaudan, Lonza und Sika nur bedingt. Während Lonza und Sika 0,4 bzw. 0,1 Prozent zulegten, gaben Givaudan 0,1 Prozent nach. Auf der Verkaufsliste ganz oben standen zyklische Werte, die zuletzt gut gelaufen waren. Swatch und Richemont verloren 1,6 bzw. 1,5 Prozent. Für die Aktie des Personaldienstleisters Adecco ging es um 2,3 Prozent nach unten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2020 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.