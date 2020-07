Berlin (ots/PRNewswire) - Bei Kosten von einem Bruchteil anderer Markengeräte ist der Dreame V11 ein zuverlässiger und vielseitiger Hochleistungsstaubsauger, der auf die Bedürfnisse der heutigen Verbraucher zugeschnitten wurdeDreame, eine Premium-Lifestyle-Marke im Bereich Home-Tech, die dem Xiaomi-Ökosystem angehört, gab heute die Markteinführung des kabellosen Stielstaubsaugers V11 bekannt. Einige branchenführenden Funktionen, wie der 125.00-rpm-Motor oder die 90-minütige Laufzeit machen dem Dreame V11 zum praktischen Helfer, wenn es darum geht, das Zuhause sauber und hygienisch zu halten - eine besondere Priorität, seit die Menschen nach dem Ausbruch von COVID-19 erheblich mehr Zeit im eigenen Heim verbringen. Der Dreame V11 kostet im Einzelhandel 424,99 USD, wird aber vom 9. Juli um 12:01 Uhr bis zum 11. Juli um 23:59 Uhr (MESZ) bereits auf AliExpress für 293,99 USD angeboten.Der V11 verfügt über einen der schnellsten bürstenlosen Motoren der Branche mit einer Leistung von 125.000 Umdrehungen pro Minute, ein 12-Kegel-Zyklonfiltersystem, das Mikropartikel, wie Bakterien, Staub, Pollen und sogar Allergene aus dem Fell von Haustieren entfernen kann, und einen erschwinglichen Preis, da er bis zu 33 % billiger ist als konkurrierende Premium-Sauger. Außerdem wurde er strengen Zuverlässigkeitstests bei über 10.000 Start- und Stoppvorgängen mit 30.000 Minuten fehlerfreiem Betrieb unterzogen.Gegenüber dem Dreame V10 Stielstaubsauger kommt der V11 mit Verbesserungen in Leistung, Saugkraft und Filtration. Seine Saugleistung wurde durch einen 150-AW-Hochgeschwindigkeitsmotor um 25 % optimiert, die Laufzeit durch einen 3000-mAh-Akku um 50 % auf 90 Minuten erhöht und ein 12-Kegel-Zyklonfiltersystem eingebaut."Die Einführung des Dreame V11 eröffnet Verbrauchern die Wahlmöglichkeit eines neuen Premium-Staubsaugers, der exakt die gleiche Funktionalität und Leistung vergleichbarer Produkte besitzt, aber dabei eine verbesserte Zuverlässigkeit und zum Teil 33 % weniger Kosten mit sich bringt", sagte Roc Woo, einer der Mitbegründer von Dreame. "Unser V11 verschafft den Verbrauchern die nötige Flexibilität, Leistung und Ausstattung, um ihre Wohnungen zu einem Bruchteil der Kosten anderer Premium-Marken optimal zu reinigen."Zu den wichtigsten Funktionen und Eigenschaften des Dreame V11 Staubsaugers gehören:Der leistungsstärkste Motor von Dreame: Der kabellose Stielstaubsauger Dreame V11 wird durch den markeneigenen Motor SPACE 4.0 angetrieben. Dieser wiegt nur 185 g, was eine Gewichtsreduktion um 24 % im Vergleich zu den 245 g des Vorgängermotors bedeutet.10 Säuberungsmodi: Zehn unterschiedliche Säuberungseinstellungen ermöglichen es dem Dreame V11, nahezu alle Oberflächen in unterschiedlichen Situationen zu reinigen.7-stufige Lärmminderung: Der neue V11 ist mit einer 7-stufigen Geräuschreduzierung in der gesamten Kette ausgestattet, die das Motorgeräusch erheblich mindert. Durch die Verwendung eines bürstenlosen und flexiblen Motors und gleichzeitigen geräuschdämmenden Einsatz des Verbundschaums GEDEBAO im gesamten Staubsauger reduziert der V11 noch stärker alle Geräusche, die durch Reibung, Resonanz und Entlüftung entstehen.Lange Akku-Laufzeit: Mit seinem 3000-mAh-Akku läuft der V11 in drei Stärken nach nur einmaligem Laden: Langzeitmodus - 90 Minuten, Hochleistungsmodus - 30 Minuten und Ultra-Hochleistungsmodus - 10 Minuten.Fortschrittliche Filtration: Das selbstreinigende 12-Kegel-Zyklonfiltersystem kann 99,67 % Staub trennen und reduziert die Auslastung des Filtereinsatzes um 63 %.OLED-Bildschirm mit Anzeige in Echtzeit: Der intelligente Bildschirm mit Echtzeit-Anzeige bietet dem Benutzer als intuitiver integriertet OLED-Bildschirm umfangreiche Informationen und ermöglicht ihm eine bessere Kontrolle über den Reinigungsvorgang - einschließlich Energiemodi, Akkulaufzeit, Filterleistung und mehr.Informationen zu DreameDreame Technology wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, eine der weltweit bekanntesten Lifestyle-Marken im Bereich Home-Tech zu werden, und zwar durch die Entwicklung zuverlässiger, hochleistungsfähiger Haushaltsreinigungstechnologien zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Asien und ist Teil der ökologischen Handelskette für innovative Verbrauchertechnologien von Xiaomi. Dreame wird von dem CEO und Gründer Hao Yu geleitet, der computergestützte Strömungsmechanik an der Universität Tsinghua University in China studierte, wo er bereits den von Boeing geförderten "Sky Workshop" gründete.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com/ sowie den folgenden Social Media-Kanälen: Facebook, Instagram und Twitter.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1201529/Dreame_V11_Vacuum.jpgPressekontakt:David Splivalo(+1) 515.444.1073pr@dreame.techOriginal-Content von: Dreame, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146251/4646938