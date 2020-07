Mercedes-Benz hat die zweite Generation seines 3D-Betriebssystems MBUX vorgestellt. MBUX 2 kommt mit einem neuen 3D-Fahrer-Display. Auch der Sprachassistent "Hey Mercedes" wurde optimiert. Anfang 2018 hatte Mercedes-Benz auf der CES in Las Vegas mit MBUX (Mercedes-Benz-User-Experience) ein komplett neues Betriebssystem für seine Autos vorgestellt, das auf 3D-Grafik, Spracherkennung und künstliche Intelligenz setzt. Zur Einführung der neuen S-Klasse Ende des Jahres soll die zweite Generation des lernfähigen Systems an den Start gehen. Am Mittwoch hat Mercedes-Benz MBUX 2 offiziell ...

