Auch weiterhin entzieht sich der in 2003 gegründete und in Santa Clara / Kalifornien ansässige, weltführende Cloud-Plattform-Entwickler SERVICENOW (US81762P1021) unter der seit November 2019 bestehenden Vorstandsleitung des ehemaligen SAP-Vorsitzenden Bill McDermott der Corona-Krise und hierdurch möglichen Geschäftsbelastungen bestens.Basis des anhaltenden Geschäftserfolgs von SERVICENOW (Aktienmarktkapitalisierung aktuell 79 Mrd. USD) ist dabei vor allem ihre extrem hohe, ganzheitliche perfekte Integriertheit aller relevanten Cloud-Dienstleistungssegmente (sog. Workflow-Lösungen), und zwar auf der Basisebene gesamter Cloud IT-Infrastrukturentwicklungen (IaaS) ebenso, wie in den spezialisierteren Segmenten von Plattform- (PaaS) und Software-Bereitstellungen (SaaS).

