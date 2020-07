Im Ausmaß von rund 15 Prozent des Grundkapitals sollen 16,812.789 Aktien in einem beschleunigten Verfahren bei institutionellen Investoren platziert werden. Für weitere 5,604.263 Aktien, rund 5 Prozent des Nominale, soll eine Pflichtwandelanleihe angeboten werden, teilte das ATX-Unternehmen am Mittwochabend mit. Gemessen am Schlusskurs von Mittwoch - 15,31 Euro je Aktie - geht es insgesamt um ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...