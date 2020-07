NEW YORK (dpa-AFX) - Google bläst Insidern zufolge einen Cloud-Dienst in China ab. Die Alphabet -Tochter verzichte auf das Angebot wegen der Corona-Pandemie und wegen geopolitischer Spannungen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.



Das Geschäft mit der Cloud ist ein Hoffnungsträger für Google, um Wachstum abseits des angestammten Geschäfts mit Anzeigen in der Suchmaschine zu finden./fba

