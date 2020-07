Die Headsets des innovativen Medizintechnik-Herstellers bieten jetzt die Technologie, die Patienten, Ärzte und Chirurgen für die medizinische Diagnose, Behandlung und Eingriffe benötigen

IRVINE, Kalifornien, July 08, 2020, ein in Kalifornien ansässiges Technologieunternehmen, das modernste Augmented Reality (AR)-Headset-Geräte entwickelt, gab heute seine Absicht bekannt, die ersten AR-Headsets speziell für medizinische Anwendungen auszuliefern. Die Geräte bieten Konnektivität von AT&T und nutzen 5G-Produkte von Qualcomm Technologies, Inc.



Ocutrx entwickelt das AR/XR-Medizingerät, das erste Headset, das Oculenz, für Patienten und ein zweites Headset, das ORLenz, für Ärzte und Chirurgen. Beide werden auf der Qualcomm Snapdragon XR2-Plattform aufbauen, die mit dem Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF-System ausgestattet ist.

AT&T, ein weltweiter Marktführer im Bereich Internet of Things (IoT), wird IoT-Lösungen, einschließlich AT&T Control Center und Mobilfunkkonnektivität für Ocutrx-Geräte bereitstellen, die - nahezu in Echtzeit - äußerst sicheren Zugriff auf Daten ermöglichen. Aufgrund der Mobilfunkkonnektivität im Headset kann das ARWear auch als ein Smartphone genutzt werden.

Über Ocutrx ARwear

Ocutrx stellt AR/XR-Headsets für Patienten und Ärzte her. Das Oculenz AMD für Patienten enthält bahnbrechende Technologie, die eine Lösung für fortgeschrittene Makuladegeneration und andere zentrale Sehdefizite bei Patienten mit Netzhauterkrankungen bietet. Das Modell Oculenz RMP Remote Medical Presence ist für die Telemedizin vorgesehen und enthält verschiedene patientenseitige Vital-Sensoren, unter anderem zur Messung von Gesichtsfeld, Blutdruck, Herzfrequenz und Blutoxygenierung. Das Oculenz LVP soll sehbehinderten Patienten helfen, sich in ihrer Umgebung zu bewegen. Es nutzt SLAM, das von der Snapdragon XR2-Plattform unterstützt wird. SLAM im Oculenz-Headset funktioniert weitgehend wie bei autonom gesteuerten Autos und kann eine Person auf einem Weg führen und sie akustisch darauf hinweisen, wenn sich Gefahren wie Bordsteine, Stoppschilder oder Treppen in der Nähe ihres Weges befinden. Das Oculenz EyAlinz ist ein Gerät, das bei jüngeren Patienten helfen kann, Amblyopie (träges Auge) zu diagnostizieren und zu behandeln, und stellt eine binokulare Wiederherstellungslösung dar. Für Ärzte hat Ocutrx das ORLenz zur Visualisierung von Operationen entwickelt. Es bietet einen Operationsvideo-Feed mit virtuellen Informationen, die in das Sichtfeld eines Chirurgen, Assistenten oder von Studenten/Praktikanten eingeblendet werden. Es gibt auch eine ORLenz-Version für diejenigen, die interaktive Radiologie praktizieren. Diese Version ermöglicht es, den Körper und eine Sonde gleichzeitig in einem AR/XR-Overlay zu sehen. Diese AR/XR-Headsets für die Chirurgie sind auch im Ocutrx OR-Bot Surgery Visualization Theatre enthalten, das drei umfassende 4K-Betrachtungsmethoden für Chirurgen bietet, mit denen sie Augen-, Wirbelsäulen-, EMT-, Gefäß-, Nerven- oder Koronar-Operationen sehen können.

Dr. Daniel Ting, M.D., Ph.D., Chief Medical AI Advisor für Ocutrx und ein weltweit führender KI-Experte für die Ophthalmologie, arbeitet gemeinsam mit Ocutrx an der Entwicklung einer ophthalmologischen KI-Plattform für Augenoperationen. Das ORLenz AI wird auf eine HIPAA-gesicherte Cloud zugreifen und kann Tausende von Operationen analysieren. Es wird den Chirurgen während der Operation über optimale Szenarien und Zeiten informieren, um Membranpeeling, Lasern, Injektionen oder andere Maßnahmen durchzuführen, um Verletzungen des Operationsgewebes zu vermeiden und die Patientenergebnisse zu verbessern. "Die ORLenz AI-Engine wird Operationen verbessern, indem Informationen als virtuelle Marker auf der ORLenz-Headset-Linse dargestellt werden", so Dr. Ting. "Zusätzlich zum Operationsvideo-Feed werden während der Operation blinkende Cursor, Menüs und Text angezeigt, die der Chirurg virtuell auf dem AR-Headset sehen kann."

Dr. Linda Lam, M.D., M.B.A. Ocutrx Chief Medical Officer, hob hervor, dass die Ergebnisse für eine spätere Überprüfung und Analyse durch den Arzt per Fernzugriff abgerufen werden können, was Telemonitoring und telemedizinische Fähigkeiten und Dienste ermöglicht.

Ocutrx Vision Technologies ist vielleicht noch kein bekannter Name, aber ein Großteil der Welt profitiert von den Gründern des Unternehmens. Das Unternehmen wurde von den Brüdern Michael und Mitchael Freeman gegründet, die für die Entwicklung eines Teils der grundlegenden, jetzt als IEEE 802.11(n) MIMO-Standards anerkannten Technologie verantwortlich sind, dieselbe Technologie, die heute für das Senden von Videos von unseren Smartphones aus verwendet wird. Als beim Vater der Freeman-Brüder die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) diagnostiziert wurde, machten sie es sich zu ihrer Aufgabe, die Auswirkungen dieser verheerenden Erkrankung zu verbessern. Die Freemans versammelten in den 1990er Jahren ein Team um sich, das ihnen dabei half, das Streamen von Video zu entwickeln, und ihr Prototyp, das Oculenz AMD, wird in der Augenheilkunde als das nächstbeste Mittel gegen Makuladegeneration und Sehschwäche angepriesen. Zusätzliche Anwendungsbereiche sind Militär, Dronen, Spiele, Gewerbe, Industrie und mehr. Die AR/XR-Headsets von Ocutrx Vision Technologies werden die neuesten und großartigsten Fähigkeiten der Snapdragon XR2-Plattform und des AT&T-Netzwerks einschließlich 5G zur Geltung bringen.

"Durch die Verschmelzung dieser Kommunikations- und virtuellen Technologien haben wir das Potenzial, eine Flutwelle innovativer AR/XR-Anwendungen auszulösen, die die Gesundheitsbranche völlig umkrempeln und die Telemedizin fördern könnten", so Michael Freeman, JD, Gründer und CEO/CTO von Ocutrx. "Bessere Ergebnisse bedeuten kürzere Operationen, kürzere Ausfallzeiten der Patienten, schnellere Turnarounds und weniger Wiedereinweisungen für Einrichtungen, was zu mehr Effizienz in allen Bereichen des Gesundheitswesens führt."

Über Ocutrx

Mit Firmensitz in Irvine, Kalifornien, und einem Forschungs- und Entwicklungslabor in Colorado Springs, Colorado und Tulsa, Oklahoma, sowie einer neuen Niederlassung in London, England, ist Ocutrx eine neue Art von Augmented/Extended-Reality-Hersteller, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung des am besten verbundenen und leichtesten AR-Headsets mit der höchsten Auflösung und dem größten Sichtfeld auf dem Markt liegt. Die AR-Headsets von Ocutrx können eine Auflösung von 60 Pixel pro Grad vorweisen - die höchste Auflösung, die das menschliche Auge bei normaler Sehschärfe (20/20) sehen kann. Ocutrx konzentriert sich auf AR/XR als medizinisches Mittel für Chirurgen und Patienten, um beiden die Erfahrung einer "erweiterten Realität" zu ermöglichen. In einer Zeit, in der weltweit Anwendungen für leicht zu tragende und einfach zu bedienende AR-Lösungen als "der nächste große Wurf nach den Smartphones" angepriesen werden, entwickelt Ocutrx wirkungsvolle, revolutionäre ARWear-Lösungen für den medizinischen Bereich. Weitere Informationen über Ocutrx und seine bahnbrechende Technologie finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.oculenz.com.

