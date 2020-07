NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Handelsverlauf ihre Verluste eingedämmt. Die kürzer laufenden Bonds drehten ins Plus oder zeigten sich unverändert.



Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 30/32 Punkte zu und rentierten mit 1,55 Prozent. Fünfjährige Anleihen zeigten sich unverändert bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,291 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 2/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte nach und rentierten mit 0,651 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren verloren 10/32 Punkte auf 96 19/32 Punkte. Ihre Rendite stieg auf 1,389 Prozent./ck/fba

