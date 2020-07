Stress - die stete physische wie psychische Belastung des Körpers ist ein alltäglicher Begleiter vieler Menschen. Der morgendliche routinemäßige Blick auf das Handy oder Tablet, um E-Mails, private Nachrichten sowie News zu lesen und die neuesten Beiträge auf Social-Media "abzuchecken": Immer und überall sind wir erreichbar, nach der Arbeit, beim Einkaufen, z.T. sogar im Urlaub. Die To-do-Liste ist lang, die Zeit knapp bemessen. Nichts-Tun - das kennen die Wenigsten. Oft bleibt die Zeit für sich selbst, die Stärkung von Körper, Geist und Seele auf der Strecke. Einfach "nur" Sein, ist leichter gesagt als getan.Reisen - Die Flucht aus dem AlltagAbseits von Ferien, Urlaub etc. nimmt sich kaum jemand regelmäßig eine Auszeit für sich selbst. Der Alltag hat einen fest im Griff. Reisen bieten einem die Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen, Neues auszuprobieren und sein Inneres wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In den vergangenen Jahren hat die Hotellerie, insbesondere im Luxussegment, weltweit ihre Angebote rund um das Thema "Well-Being/Mindfull-Travel" erweitert und Konzepte ausgearbeitet, um Reisende bei der Rückerlangung ihrer Lebensqualität, der Besinnung auf sich selbst zu unterstützen. In räumlicher Distanz zur Heimat, abseits des gewohnten Umfeldes, in Berg- oder Strandidylle verhelfen Experten zur Selbstoptimierung und einem gesunderen sowie bewussteren Lebensstil. Das Team des exklusiven Reiseveranstalters THE PASSIONIST, der sich seit 2016 auf außergewöhnliches sowie nachhaltiges Reisen konzentriert, ist Spezialist auf diesem Gebiet und kennt zahlreiche dieser "Retreats" (engl. Rückzug, spirituelle Ruhepause) in Europa und weltweit, vor allem Ayurveda in Indien.

