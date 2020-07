RWE AG (RWE) - das Versorgungsunternehmen steht kurz vor dem Breakout! >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: DE0007037129RWE ist mit weltweit rund 20.000 Mitarbeitern der größte deutsche Stromproduzent und der drittgrößte Ökostromkonzern in Europa. Der Stromversorger investiert in erneuerbare Energie wie Windkraft, Solarparks und Photovoltaik. Auf den Abverkauf setzte die Erholung ein. Nach dem Pullback zum EMA-50 Mitte Juni, kam wieder Stärke in die Aktie und es folgte der nächste Schub nach Norden.Die digitale Gesellschaft benötigt immer mehr Energie. Der Strom soll nicht nur sauber und bezahlbar sein, sondern auch konstant geliefert werden. Darum setzt RWE auch auf Speicher, Biomasse und mit grünem Gas betriebene Gaskraftwerke. Aktuell notiert RWE über den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA-50 und EMA-20. Die Aktie könnte kurz vor einem Breakout aus dem Widerstands-Bereich bei 32.40 EUR stehen. Nach dem Ausbruch würde der Stop-Loss unter den EMA-20 gehen. Für längerfristig orientierte Anleger, könnte die geschätzte Dividendenrendite 2021e mit 3%, bei einer durchschnittlichen Ausschüttungsquote der letzten 3 Jahre von rund 32% interessant sein.Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten bis der Kurs über den Trigger von 32.40 EUR steigt. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die letzten Kerzen im Bereich des EMA-20 bei 30.80 EUR.Meine Meinung zur RWE AG ist bullisch