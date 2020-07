Beyond Meat konnte nach seiner Partnerschaft mit Starbucks in China nun einen weiteren wichtigen Meilenstein in Sachen Expansion ins Reich der Mitte erzielen.? Beyond Meat seit April bei Starbucks in China vertreten? Beyond-Burger jetzt auch in Alibabas Freshippo-Stores erhältlich? Chinesischer Markt birgt großes PotenzialVegane Fleischalternativen finden heutzutage immer mehr Anklang und so erfreuen sich Fleischersatzproduzenten wie Beyond Meat und Impossible Foods zunehmender ...

