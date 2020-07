HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Prämie/Corona-Retter:



"Vor ein paar Wochen nannten die Politiker sie "Heldinnen und Helden des Alltags" (Hubertus Heil). Sie sagten, die Leistung jener, die nun "besonders mit anpacken", wolle man "auch finanziell besonders vergüten" (Jens Spahn). Sie mahnten, dass wir uns daran erinnern sollten, "was uns unverzichtbare Arbeit wirklich wert sein muss" (Frank-Walter Steinmeier). Nun reicht die Wertschätzung in der Krankenpflege ganz offensichtlich nicht einmal mehr für eine Einmalzahlung. Von den besseren Arbeitsbedingungen, den höheren Löhnen, überhaupt all den dramatischen Veränderungen, von denen gerade noch alle so überzeugungsfest sprachen, ist überhaupt nicht mehr die Rede. Dabei liegt die Erkenntnis eigentlich nahe, dass die Interessen der Pflegenden sehr schnell zu den eigenen werden können. Und vielleicht wäre das ja ein erster Schritt vom Balkonbeifall hin zu echter Solidarität."/yyzz/DP/fba

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de