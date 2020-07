BERLIN (dpa-AFX) - Der aus Hongkong geflohene Aktivist Nathan Law hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um Unterstützung gebeten. "Die Welt blickt auf Hongkong. Liebe Frau Merkel, wir brauchen Ihre Hilfe", sagte er der Zeitung "Hessische Niedersächsische Allgemeine" (HNA, Donnerstag). "Es ist ein Kampf der Ideologien. Bedenken Sie: Den Wert, den Sie Hongkong beimessen, den messen Sie der Demokratie insgesamt bei."



Nach dem Beschluss des chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong war Law aus der chinesischen Sonderverwaltungsregion geflohen. Er werde seinen Einsatz auf internationaler Ebene fortsetzen, erklärte er auf Facebook. Seinen Aufenthaltsort wolle er nicht verraten. Zuvor waren Law und prominente Mitstreiter wie Joshua Wong aus ihrer Partei Demosisto ausgetreten, die daraufhin aufgelöst wurde. Wong will in Hongkong bleiben.



Gegen das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit gibt es in Hongkong Proteste der Demokratiebewegung. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die von Peking als subversiv, separatistisch oder terroristisch angesehen werden, zum Beispiel Streben nach Unabhängigkeit Hongkongs und "geheime Absprachen" mit feindlichen Kräften im Ausland./hn/DP/zb

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de