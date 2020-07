FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 09. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut Volumen/Umsatz 9Monate (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Außenhandel 05/20 08:00 DEU: Insolvenzen 04/20 einschließlich Trendindikator 06/20 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 06/20 10:00 DEU: Siemens, ao Hauptversammlung zur Abspaltung von Energy (online)( 10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hornbach-Baumarkt, Hauptversammlung (online) 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen USA: Delta Airlines, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 05/20 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/20 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/20 08:00 DEU: Handelsbilanz 05/20 11:00 DEU: ifo Institut Dresden Pk zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland Sommer 2020 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/20 (endgültig) 18:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede (online) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk Allianz pro Schiene und Die Verkehrsunternehmen (VDV) zum Comeback der Schiene - Neue Vorschläge fu?r die Reaktivierung von Eisenbahnstrecken 19:00 DEU: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit niederländischem Ministerpräsidenten Mark Rutte ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi