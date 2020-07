Der DAX hat zur Eröffnung Nachholpotenzial. Nachdem der DAX gestern in der Präsenzbörse bei 12.494,81 Punkten (-0,97 %) geschlossen hatte, drehte die Wall Street ins Plus und schloss deutlich höher. Der DAX-Future signalisiert zum Ende des asiatischen Handels, dass der DAX über 12.650 Punkten eröffnen wird.Die Technologieaktien holten gestern Abend alles wieder raus. Der Nasdaq Composite Index kletterte bis zum Schluss um 1,44 % auf 10.492,50 Punkte und führte damit die US-Benchmarks an. Der Russell 2000 Index, der den amerikanischen Mittelstand repräsentiert, verzeichnete die geringsten Zuwächse mit einem Plus von 0,41 % auf 1.421,81 Punkte.

