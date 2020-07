Fielmann AG: Vorläufige Zahlen zum 30.Juni 2020 - Ausblick für das GesamtjahrDGAP-Ad-hoc: Fielmann AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Halbjahresergebnis Fielmann AG: Vorläufige Zahlen zum 30.Juni 2020 - Ausblick für das Gesamtjahr09.07.2020 / 07:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Durch notwenige staatliche Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie wurde die wirtschaftliche Entwicklung der Fielmann AG im ersten Halbjahr 2020 erheblich beeinträchtigt. Auf Basis vorläufiger Daten ergeben sich die folgenden Kennzahlen: Nachdem Fielmann Mitte März den Regelbetrieb der Niederlassungen auf einen Notdienst für systemrelevante Berufsgruppen umgestellt hatte, ging der Umsatz im Einzelmonat April dieses Jahres um 70% zum Vorjahr zurück. Mit Einführung der wissenschaftlichen Hygienestandards zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern und der damit verbundenen Wiedereröffnung der Niederlassungen erholte sich das Geschäft im Mai bereits wieder deutlich, sodass Fielmann eine Umsatzsteigerung von +157% zum Vormonat (-26% zum Vorjahr) erzielte. Im Juni stieg der Umsatz voraussichtlich um +29% zum Vormonat und lag damit bereits +3% über dem Einzelmonat im Vorjahr. Der Absatz des ersten Halbjahres 2020 sank auf 3,1 Millionen Brillen (Vorjahr: 4,1 Millionen Brillen), der Außenumsatz, einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen, auf 710 Millionen EUR (Vorjahr: 884,4 Millionen EUR). Der Konzernumsatz verminderte sich auf 611 Millionen EUR (Vorjahr: 758,2 Millionen EUR). Den Gewinn vor Steuern erwarten wir mit mehr als 35 Millionen EUR (Vorjahr: 127,6 Millionen EUR). Mit Beginn des zweiten Quartals konnten bereits erhebliche Kosteneinsparungen umgesetzt werden. Investitionen in den Aufbau der Omnichannel-Plattform wurden hingegen unvermindert fortgesetzt. Mit der sich erholenden Entwicklung im Mai und Juni erwarten wir für das Gesamtjahr einen Außenumsatz von mehr als 1,5 Milliarden EUR (Vorjahr: 1,76 Milliarden EUR), einen Konzernumsatz von mehr als 1,3 Milliarden EUR (Vorjahr: 1,52 Milliarden EUR), dieses bei einem Gewinn vor Steuern von mehr als 100 Millionen EUR (Vorjahr: 253,8 Millionen EUR). Vorausgesetzt, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie im Jahresverlauf kommt, die unser Geschäft deutlich beeinträchtigen.09.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Fielmann AG Weidetrasse 118a 22083 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 270 76-0 Fax: +49 (0)40 270 76-390 Internet: www.fielmann.de ISIN: DE0005772206 WKN: 577220 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1089749Ende der Mitteilung DGAP News-Service1089749 09.07.2020 CET/CEST