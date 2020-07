Angesichts des plötzlichen und starken Anstiegs der Coronavirus-Fälle in den USA hat Apple (WKN:865985) beschlossen, viele seiner Einzelhandelsgeschäfte wieder zu schließen. Am Mittwoch meldete Reuters, dass der Tech-Titan nach eigenen Angaben mehr als zwei Dutzend seiner Apple Stores in Alabama, Kalifornien, Georgia, Idaho, Louisiana, Nevada und Oklahoma vorübergehend schließen wird. Zuvor hatte das Unternehmen erneut Filialen in Texas, Florida, Mississippi und Utah geschlossen. Mit den jüngsten ...

