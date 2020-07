Medienmitteilung

Straumann Group investiert in DrSmile, einen führenden Anbieter für Clear Aligner Behandlungen in Deutschland

Straumann erwirbt eine bedeutende Mehrheitsbeteiligung an DrSmile und verpflichtet sich zu zusätzlichen Investitionen, um das Wachstum bis zu einer vollständigen Übernahme zu finanzieren

DrSmile verbindet Direct-to-Consumer (DTC)-Marketing Expertise mit Behandlung unter zahnärztlicher Aufsicht und ergänzt das bestehende Clear Aligner Geschäft von Straumann

Die vereinten Unternehmen werden Zahnarztpraxen Wachstumschancen sowie Patienten bequeme Lösungen für Aligner-Behandlungen bieten

Basel/Berlin, 9. Juli 2020: Die Straumann Gruppe hat mit DrSmile, einem der am schnellsten wachsenden Anbieter von kieferorthopädischen Behandlungslösungen in Europa, eine Vereinbarung unterzeichnet, die es beiden Unternehmen ermöglichen wird, ein erhebliches Potenzial im Markt für ästhetische Zahnmedizin zu erschliessen.

Straumann wird eine Mehrheitsbeteiligung an DrSmile erwerben und hat sich zu erheblichen weiteren Investitionen verpflichtet, um das Wachstum bis zur vollständigen Übernahme in der Zukunft zu finanzieren. Die Parteien haben sich zudem auf einen Call-/Put-Option-Mechanismus für die verbleibende Beteiligung sowie auf eine Earn-Out-basierte Gegenleistung geeinigt. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

DrSmile wird operativ ein eigenständiges Unternehmen bleiben, das von seinen Gründern geführt und weiterhin von seinem Hauptsitz in Berlin aus operieren wird. Das Closing der Transaktion wird im dritten Quartal erwartet. DrSmile erhält zu einem entscheidenden Zeitpunkt in diesem sich schnell entwickelnden Markt Wachstumskapital für die weitere Expansion. Straumann wird von DrSmile's Expertise im DTC-Marketing profitieren, um das Geschäft mit Clear Aignern auszubauen.

Der globale Markt für Clear Aligner ist in den letzten drei Jahren durchschnittlich um mehr als 20% gewachsen und bietet weiterhin starke Wachstumschancen. Er wird zunehmend von Direktmarketing und Online-Dienstleistern angetrieben, welche Behandlungspakete anbieten. DrSmile hat sich darauf spezialisiert, den Verbrauchern die Vorteile von Clear Alignern zu vermitteln und eine komplette Behandlungslösung anzubieten, bei der alle zahnmedizinischen Aspekte von erfahrenen lokalen Partnerpraxen übernommen werden. Dies unterstützt Behandlungsqualität, optimale Ergebnisse und die langfristige Patientenzufriedenheit, die in den letzten drei Jahren der Schlüssel zum Erfolg und zum dynamischen Wachstum des Unternehmens waren.

DrSmile hat ein weites Netzwerk von Partnerpraxen in ganz Deutschland aufgebaut, dem sich qualifizierte Zahnärzte und Zahnärztinnen anschließen können. Das Unternehmen hat bereits begonnen, international in Österreich und Spanien zu expandieren. Durch gezielte Werbung in herkömmlichen, sozialen und anderen Medienkanälen führt DrSmile Patientinnen und Patienten, die eine ästhetische Zahnbehandlung wünschen, auf ihre Website. Basierend auf der individuellen Situation, den Erwartungen und dem Wohnort der Patienten vermittelt das Unternehmen die Behandlung in einer lokalen Partnerpraxis. DrSmile stellt dabei den digitalen Workflow, die Aligner und Materialien für die Behandlung sowie unterstützende Dienstleistungen für die Praxis zur Verfügung.

Straumann Group CEO, Guillaume Daniellot, erklärt: "DrSmile ist ein zukunftsorientiertes, innovatives Unternehmen, das unser klar ausgerichtetes Geschäft mit wertvoller DTC-Marketing-Expertise ergänzt. Gemeinsam werden wir Zahnärzten bedeutende Möglichkeiten bieten, ihre Praxen über zusätzliche Kanäle auszubauen und den Patienten eine bequeme, zahnärztlich begleitete und hochwertige Behandlung anbieten".

Jens Urbaniak undChristopher von Wedemeyer,Mitbegründer von DrSmile, ergänzen: "Der Dentalmarkt befindet sich in einem raschen und grundlegenden Wandel hin zur Digitalisierung und Kundenorientierung. Dies wurde durch die COVID-Pandemie in den letzten Monaten noch beschleunigt. Mit unserem Ansatz, einer Kombination aus digitaler und zahnärztlicher Betreuung, und Straumann als ein Marktführer mit umfangreichem Netzwerk und Produktions-Know-how, ergibt sich eine perfekte Partnerschaft, um die hohe Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten".

Über DrSmile

DrSmile wurde 2017 in Berlin gegründet und ist die am schnellsten wachsende europäische patientenzentrierte Dentalmarke für moderne Zahnkorrekturen. Sie bietet Zahnärzten eine moderne kieferorthopädische Plattform, die durch proprietäre digitale Technologie ermöglicht wird und eine schnellere, vorhersagbarere und erschwinglichere Versorgung der Patienten ermöglicht. Aufbauend auf dem Aufkommen von Produktionsinnovationen wie dem 3D-Druck und digitalen Arbeitsabläufen bringt DrSmile positive Veränderungen auf den Dentalmarkt und folgt damit der festen Überzeugung, dass ein Lächeln die Macht hat, Leben zu verändern. Mit einem schnell wachsenden integrierten Ärztenetzwerk von mehr als 50 Praxen bietet DrSmile seine innovative Behandlungslösung mit Aligner in Deutschland und Österreich an und expandiert rasch in mehrere europäische Länder. DrSmile beschäftigt ca. 200 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt mehr als 7000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

Corporate Communication

Mark Hill: +41 (0)61 965 13 21

E-mail: corporate.communication@straumann.com

Investor Relations

Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51

E-mail: investor.relations@straumann.com

