FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VIR XFRA ES0183746314 VIDRALA SA INH. EO 1,02 0.321 EUR

ELFE XFRA DE000ETFL524 DEKA US TREAS.7-10 UC.ETF 6.311 EUR

ELFF XFRA DE000ETFL532 DEKA EO CORP.0-3 LIQ.U.E. 5.540 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.355 EUR

