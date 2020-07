FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2O9 XFRA GB00BYWL4Y04 RENALYTIX AI PLC LS-,0025

TLI XFRA DE0007454902 TELES AG INFORM.TECHN.

CLRS XFRA US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4

PNL XFRA AU000000PIO5 PIONEER RESOURCES LTD.

PIONEER RESOURCES-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de