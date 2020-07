Sartorius Vz. - Seitwärtsrenditen mit Medizintechnik

Mit einer Marktkapitalisierung von 20,5 Mrd. Euro gehört der Göttinger Laborausrüster Sartorius zu den Top 5 im MDAX. Die liquidere Vorzugsaktie (DE0007165631) markierte Ende Mai mit 340 Euro ein Allzeithoch und notiert aktuell bei 300 Euro. Interessant ist die Gesellschaft mit mehr als 150 Jahren Historie und 20 Jahren Börsengeschichte nicht nur aufgrund ihrer Wertentwicklung, sondern auch der hohen impliziten Volatilitäten: Für Anleger, die nicht auf weiter steigende Notierungen setzen möchten, bringen Zertifikate attraktive Seitwärtsrenditen und komfortable Sicherheitspuffer.

Discount-Strategie mit 11 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000SR9BU47 der SG bietet bei einem Preis von 268,16 Euro einen Sicherheitspuffer von 11 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 280 Euro ergibt sich eine Renditechance von 11,84 Euro oder 20,1 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.9.20 unter dem Cap, erhalten Anleger anstelle der Zahlung des Höchstbetrags die Lieferung einer Aktie.

Capped-Bonus-Pro-Strategie mit 20 Prozent Puffer (Dezember) Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (ISIN DE000SR9YBP5) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 336 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 240 Euro (Puffer 20 Prozent) zwischen dem 18.11. und 18.12.20 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 301,13 Euro liegt der maximale Gewinn bei 34,87 Euro, was einer Rendite 24,2 Prozent p.a. entspricht. Neben der kurzen Beobachtungszeit der Barriere besonders interessant: Das Produkt handelt mit einem leichten Abgeld von ca. 1 Euro derzeit günstiger als die Aktie!

Einkommensstrategie mit 15 Prozent Puffer (Dezember)

Die Aktienanleihe der HVB (ISIN DE000HZ3KKV9) zahlt einen Kupon von 14 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs leicht über pari liegt die effektive Rendite bei 9,7 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag (18.12.20) auf oder über dem Basispreis von 255 Euro, erhalten Anleger den Nominalbetrag zurück; andernfalls beziehen sie 3 Aktien (=1.000 Euro / 255 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate und die Aktienanleihe sprechen risikobewusste kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger an, die von einer Seitwärtsbewegung der Sartorius-Vorzugsaktie ausgehen und einen Teil des Kurspotenzials in eine bekannte Maximalrendite plus Sicherheitspuffer eintauschen möchten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Anlageprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de