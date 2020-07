Wie erwartet, dürften die Ergebnisse aller großen Unternehmen im ersten Halbjahr einen sehr unterschiedlichen Eindruck hinterlassen: DAIMLER lieferte gestern den Beleg für einen offensichtlich überforderten Vorstand. SAP hatte es eilig, seine Daten vorzulegen, die eigentlich erst am 27. Juli fällig sind. Die beeindruckenden Zahlen lesen Sie heute in den Medien. Heute ist SIEMENS an der Reihe, wofür sehr bescheidene Prognosen im Umlauf sind.



