Zur Wochenmitte hat der Deutsche Aktienindex erneut die alte Range auf der Oberseite getestet. Dies möchte ich hier in einer kurzen Darstellung der Lage skizzieren und einen Ausblick zu meinem heutigen Handel geben. Chartsituation im DAX Mit dem zweiten Minustag in dieser Woche hat der DAX nun alle Wochengewinne wieder abgegeben und sich erneut an das Ausbruchsniveau begeben. Damit ist auch das größere GAP zu Montag geschlossen worden: GAP im DAX ...

