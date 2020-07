HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post von 33 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Entwicklung im zweiten Quartal habe die Einschätzung der Aktie als "Top Pick" unterstrichen, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Corona-Krise verfüge die Post über eines der widerstandsfähigsten Geschäftsmodelle. Das neue Kursziel spiegele unter anderem die höheren kurzfristigen Gewinnschätzungen wider./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

