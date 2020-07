Wenn viele Notenbanken gleichzeitig ihre Bilanzsummen und die Geldmengen nach oben schießen lassen, kann bei der jeweiligen Währungsentwicklung - also von Währung zu Währung - mitunter ein griffiger Vergleich fehlen. Umso reizvoller kann es sein, einen möglichen Indikator oder Orientierungspunkt von außen zu nehmen - idealerweise einen, der nicht beliebig in der Menge inflationierbar ist - also beispielsweise Gold. Ist bei diesem Edelmetall auch ein Preisniveau um 3.000 Dollar je Unze denkbar? Schauen Sie hierzu in ein Gespräch mit Hans A. Bernecker in der BerneckerTV-Sendung vom 08.07.2020 (Aufzeichnung: 01.07.2020).



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:







oder alternativ via Copy/Paste:https://youtu.be/UweqtMA1kzY

