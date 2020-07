Aufnahme von Compound (COMP), Kyber Network (KNC), Maker (MKR), Multi-Collateral Dai (DAI) und Celo (CELO) erweitert Fähigkeiten der Transaktionsabwicklung auf 39 digitale Assets mit TransferfunktionNew York, NY - 9. Juli 2020 - Voyager Digital Canada, Ltd. ("Voyager" oder das "Unternehmen") (CSE: VYGR; OTCQB: VYGVF; FRA: UCD2), ein börsennotierter, lizenzierter Krypto-Asset-Broker, der Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet, gab heute bekannt, dass er seine Voyager-Plattform um fünf neue digitale Assets erweitert und damit seine Fähigkeiten zur Handelsabwicklung auf 39 digitale Assets erweitert hat. Zu diesen neuen Tokens gehören Compound (COMP), Kyber Network (KNC), Maker (MKR), Multi-Collateral Dai (DAI) und Celo (CELO)."Die Bedeutung und Beliebtheit alternativer Währungen nimmt weiterhin zu, insbesondere inmitten der COVID-19-Pandemie, und wir beobachten einen deutlichen Anstieg von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten", sagte der CEO und Mitbegründer von Voyager Digital, Steve Ehrlich. "Da unsere Kunden immer mehr diese "Safe-Haven"-Anlagen verlangen, werden wir der App regelmäßig weitere dezentralisierte Finanzanlagen (DeFi) und Funktionen hinzufügen und damit eine bislang unerreichte Plattform- und Benutzererfahrung realisieren."Die neuen unterstützten Coins:Compound (COMP)Ein ERC-20-Asset (ERC-20 = Standard für die Erstellung von Coins auf der Ethereum-Blockchain), das von der Community kontrolliert wird und es den Mitgliedern des Ökosystems erlaubt, die Protokolle mit Incentives zu aktualisierenKyberEin dezentralisierter Devisen- und Liquiditätspool, der einen nahtlosen Werteaustausch zwischen allen Parteien im Ökosystem ermöglicht, um sicherzustellen, dass Tokens überall verwendet werden könnenMakerUnterstützt und stabilisiert den Wert des DAI-Stablecoins über CDP (Collateralized Debt Position = besicherte Schuldenposition)DAIEin Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt und vom Maker Network besichert istCELOEine dezentralisierte offene Plattform, die ein Finanzsystem für das Wachstum von Communities aufbautUm das Benutzererlebnis zu verbessern, hat Voyager eine 2-stufige Verifizierung, auch als 2-Faktor-Authentifizierung bekannt, hinzugefügt, um die Sicherheitsfunktion für seine Kunden weiter zu verbessern. Voyager hat außerdem seine Einzahlungs-, Transfer- und Auszahlungsfunktionalität auf vier seiner neu unterstützten Coins ausgeweitet.Über Voyager Digital (Canada) Ltd.Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.Voyager Digital (Canada) Ltd. AnsprechpartnerMedienkontakt:Anthony Feldman / Raquel Cona(347) 487-6194 / (212) 682-6300afeldman@kcsa.com / rcona@kcsa.comInvestor Relations:Phil Carlson / Scott Eckstein(212) 896-1233 / (212) 896-1210pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA92917M1005