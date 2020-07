Rückblick: Die Aktien von Bayer haben sich nach dem Coronacrash-Tief bei EUR 44.85 am 16. März lange in einem steigenden Trendkanal nach oben bewegt. Das Verlaufshoch dieser langen Aufwärtsbewegung wurde bei CHF 73.63 am 23. Juni notiert. Seitdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...