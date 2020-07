NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die im ersten Halbjahr erlittenen Verluste dürften in der zweiten Jahreshälfte nur schwer aufzuholen sein, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Trotz der vergleichsweise günstigen Bewertung bleibe die Aktie des Modeunternehmens daher eine Halteposition./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 18:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

HUGO BOSS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de