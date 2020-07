FRANKFURT (Dow Jones)--Der Essener Chemiehändler Brenntag erwirbt die Oils 'R Us Co. Ltd aus Thailand. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 22 Millionen Euro versorgt Kunden im Auto-, Industrie- und Marinebereich mit einem umfangreichen Angebot an Schmierstoffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem Zukauf verstärkt Brenntag seine Präsenz in der Region Südostasien. Abgeschlossen werden soll das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte.

