Gestern kostete die Feinunze Gold in der Spitze mehr als 1.817 $, zum Schluss genau 1.809 $, womit der Sprung über die Hürde geschafft ist. Nächstes Ziel sind nun 1.920 $, dies war im September 2011 der Rekord in US-Währung. Als sichere Wette gelten jetzt sogar 2.025 $. Das ist nicht aufregend, erbringt aber rund 15 bis 20 % Gewinn auf das Jahr bezogen. 5 % des Portfolios sollten weiterhin in Gold liegen.



