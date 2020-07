Vancouver, British Columbia -- (8. Juli 2020) - TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN) ("TransCanna" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Lyfted Farms Inc. die Markteinführung der Produktlinie Lyfted Apparel angekündigt hat.Lyfted Farms gibt mit großer Freude die Markteinführung seiner exklusiven Produktlinie von T-Shirts, Hoodies, Kappen und weiteren Bekleidungswaren und Markenartikeln bekannt. Lyfted Farms hat örtliche Künstler mit der Kreation von mehr als 15 neuen Designs beauftragt. Die neuen Designs sollen das Lebensgefühl der authentischen kalifornischen Cannabiskultur widerspiegeln.Die neuen Produkte finden Sie unter www.lyftedfarms.com/apparel oder auf Instagram: @lyftedfarmsapparelLyfted Farms hat für die Vermarktung und Promotion der neuen Produktlinie Lyfted Apparel eine Absichtserklärung mit Raymond Willis, dem Gründer und CEO von Kingpin Skateboard and Apparel, unterzeichnet. Raymond verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung und setzt auf faszinierende und kreative Ideen, um die Marke einem breiten Publikum näher zu bringen."Ich liebe Werbekampagnen, die Spaß machen, bei denen man nicht nur seine Lieblingsmarke kauft, sondern Teil von etwas Größerem wird. Unsere erste Werbekampagne für Lyfted Apparel wird diesen Monat herauskommen und mit einem Gewinnspiel kombiniert. Der glückliche Gewinner darf einen ganzen Nachmittag mit dem Bay-Area-Rapper Nump verbringen!", kündigt Raymond Willis an.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit der Firma 1236686 B.C. Ltd. einen Beratungsvertrag unterzeichnet hat. Vereinbarungsgemäß wird 1236686 B.C. Ltd. dem Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung der Geschäfts- und Finanzagenden des Unternehmens, seiner Tochtergesellschaften und seiner Beteiligungen beratend zur Seite stehen. 1236686 B.C. Ltd. erhält vom Unternehmen dafür 400.000 Stammaktien zu einem vorab festgelegten Wert von 296.000 Dollar.Des Weiteren hat das Unternehmen entschieden, den Vertrag mit CFO Michele Pillon nicht zu verlängern. Man freut sich bekannt zu geben, dass Gary Khangura, CPA für das Unternehmen interimistisch die Rolle des Chief Financial Officer übernehmen wird, während das Unternehmen nach einer geeigneten Person mit einschlägigen Kenntnissen der kalifornischen Cannabisbranche sucht, um die Position neu zu besetzen. Das Unternehmen dankt Frau Pillon für ihren Einsatz während der Covid19-Pandemie und für ihre Unterstützung beim Abschluss des Firmenaudits im Zuge der erweiterten Fristen.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Herr Stephen Giblin seine Funktion als Director des Unternehmens zurückgelegt hat. Herr Giblin wurde in den Beirat des Unternehmens berufen. Das Unternehmen dankt Herrn Giblin für seine für das Unternehmen erbrachten Dienste.Über TransCanna Holdings Inc.TransCanna ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.Für das Board of Directors:Bob Blink, CEO604-349-3011TransCanna Holdings Inc.Suite 928, 1030 West Georgia StreetVancouver, B.C. V6E 2Y3Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT. STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF BZW. ERWERB DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89356V1040