Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich zum Handelsauftakt am Donnerstag wieder in Kauflaune.Der DAX steigt mit einem Plus von 1,15 Prozent bei 12.639,17 Punkten in den Handel ein.Dabei wirken positive Vorgaben aus Übersee stützend. Die am Mittwoch von den Technologie-Aktien angeführte Erholung der Wall Street hat Analysten der Commerzbank zufolge erneut die Auffassung vieler Anleger unterstrichen, dass ein Anstieg der Corona-Infektionen zwar schlecht für die Wirtschaft, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...