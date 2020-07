Sowohl die Deutsche Regierung als auch die Europäische Union forcieren die Dekarbonisierung der Wirtschaft, um die ambitionierten Klimavorgaben umzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der breite Einsatz von grünem Wasserstoff geplant. Der Energieriese RWE steckt dadurch mitten in dieser Wende hin zur Klimaneutralität und will dieses Ziel Ende 2040 erreichen. Der Kohleausstieg ist beschlossen und der Strom-Konzern konzentriert sich auf das Zukunftsgeschäft mit erneuerbaren Energien. RWE will sich bei Produktion und Handel von grünem Wasserstoff verstärkt engagieren, nachdem der Konzern bereits sehr gut positioniert ist. So kann RWE auf die Ressourcen bei Erneuerbarer Energie zurückgreifen, um mit überschüssigem Windstrom mittels Elektrolyse grünen Wasserstoff zu produzieren. Auch die schon vorhandenen Gasspeicher wären in der Lage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...