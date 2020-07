FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der Bund-Future bereits am Vortag in einer engen Spanne oberhalb von 176 Prozent notiert hat, zeichnet sich am Donnerstagmorgen zunächst ein vergleichbares Szenario ab. Für die Marktstrategen der DZ Bank liefert das Niveau bei etwa 176 Indexpunkten eine größere Unterstützung, dagegen nehmen die Widerstände nahe der Marke von 177 zu. Damit bedarf es offensichtlich eines Impulses von außen, damit der Markt wieder eine Richtung einschlägt.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 176,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,13 Prozent und das -tief bei 175,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.548 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 134,73 Prozent.

July 09, 2020

