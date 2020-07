Immofinanz mit Platzierung von Aktien und nachrangiger Pflichtwandelanleihe in Accelerated Bookbuilding Partners Group ersetzt im September Adecco im SMI Airbus - 36 Auslieferungen im Juni - keine neuen Bestellungen im Juni Beteiligungserwerb an der Bastei Lübbe AG durch Zeitfracht Gruppe Commerzbank-Aufsichtsrat nimmt Zielkes Rücktrittsangebot an - Aufhebung bis spätestens 31.12. Daimler-Management mit großer Mehrheit entlastet ex Dividende 0,90 EUR DIC Asset - ex Dividende 0,66 EUR Fielmann sieht 2020 Gewinn vor Steuern mehr als 100 Mio EUR (GG 253,8 VJ) HYPOPORT SE: Starke operative Entwicklung im ersten HalbjahrSAP überrascht mit starken Vorabzahlen für 2. Quartal - Marge steigt Siemens Mobility verliert Co-CEO Sabrina Soussan Südzucker ...

