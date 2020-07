Die Bedeutung der Halbleiter haben in der Autoindustrie in den letzten Jahren stark zugenommen. Dieser Trend dürfte sich in Zukunft noch beschleunigen. Davon sollte auch Infineon profitieren. Die Aktie notiert weiter knapp unter ihrem Jahreshoch.Infineon erzielt derzeit rund 43 Prozent des Gesamtumsatzes mit den Chips für die Autoindustrie. Im zweiten Quartal 2019/20 legten die Umsätze hier um zwei Prozent auf 846 Millionen Euro zu, bei einer Segmentergebnis-Marge von 6,0 Prozent (Q1: 8,1 Prozent).

Den vollständigen Artikel lesen ...