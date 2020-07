Zur Freiheit gehört untrennbar immer auch Eigenverantwortung. Insofern muss auch der mündige Anleger sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Im Umfeld von Krisen und Crashs konnten einem jedoch in der Vergangenheit Zweifel daran kommen. Denn Deutschlands Privatanleger agierten im neuen Markt ebenso wie in der Finanzkrise alles andere als besonnen. Erst stiegen sie zu spät in...

Den vollständigen Artikel lesen ...