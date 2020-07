Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Signifikante technologische Fortschritte ermöglichen eine bis zu 85 % höhere Steinablation bei Lithotripsie-Eingriffen und die Entlassung am selben Tag sowie katheterfreie Eingriffe bei BPH1,2Lumenis Ltd. (http://www.lumenis.com/), das weltweit größte energiebasierte Medizintechnikunternehmen für ästhetische, chirurgische und augenheilkundliche Anwendungen, gab heute die Markteinführung von MOSES 2.0 bekannt, der nächsten Generation der vielseitigen, patentierten MOSES-Plattform, die wesentliche Neuerungen im Bereich der Urologie einführt. MOSES 2.0 baut auf den bereits klinisch erwiesenen Vorteilen der MOSES-Technologie-Plattform auf, um weiterhin die Grenzen in Bezug auf Verfahrensergebnisse, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu verschieben.Die 2017 auf den Markt gebrachte MOSES-Technologie wurde entwickelt, um die Effizienz von Eingriffen bei Harnsteinen und vergrößerter Prostata (BPH) durch die Optimierung der Laserenergieübertragung erheblich zu verbessern. In den letzten drei Jahren hat MOSES in Dutzenden von klinischen Dokumenten klinisch überlegene Ergebnisse gezeigt, darunter eine Beschleunigung der Eingriffe um 20 % und eine um 33 % schnellere Steinablation bei gleichzeitiger Minimierung von Vorfällen wie der ureteralen Steinmigration in die Niere.3 Jetzt entfesselt MOSES 2.0 das volle Potenzial der Laserlithotripsie und bietet eine um bis zu 85 % gesteigerte Steinablation mit ultraschnellem Steinabstauben bei 120 Hz in den kleinkernigen MOSES-Fasern.2 MOSES 2.0 wird ureteroskopisch oder perkutanisch verwendet und bietet eine hervorragende Ablation aus einer gewissen Entfernung, unabhängig von der Stelle, an der sich die Steine befinden, und von deren Kompositionen.3-5 Diese Vorteile führen zu Einsparungen von Tausenden von Dollar durch die Verringerung der Operationszeit pro Verfahren.6Bei BPH stellt MOSES 2.0 einen großen Paradigmenwechsel dar und transformiert die klinisch validierte Therapie mit der Bezeichnung "Holmium Laser Enucleation of the Prostate" (HoLEP), die bisher als der Goldstandard galt, in einen ambulanten, katheterfreien Eingriff mit Entlassung am gleichen Tag. Da es gleichzeitig das Adenom schneidet und Blutgefäße kauterisiert, bietet MOSES 2.0 eine um 15 % schnellere Prostataenukleation und eine um 40 % schnellere Hämostase, was die Gesamtoperationszeit, den Einsatz von Anästhesie und die Blutungen erheblich reduziert.1 Dies führt zu einer kürzeren Aufenthaltsdauer im Krankenhaus, besseren chirurgischen Ergebnissen und einer höheren Patientenzufriedenheit, spart dem Gesundheitsdienstleister bei jedem Eingriff Tausende von Dollar ein und erhöht seine Rentabilität.Dr. Amy E. Krambeck, Professorin für Urologie an der Indiana University School of Medicine in Indianapolis, wies auf die Fortschritte von MOSES 2.0 bei der Durchführung von Lithotripsie- und BPH-Operationen hin. "Ich benutze die MOSES-Technologie seit mehreren Jahren bei Stein- und BPH-Eingriffen, weil sie so effizient ist. MOSES 2.0 für HoLEP enukleiert Gewebe noch schneller und stoppt Blutungen sehr rasch, was für die Sichtbarkeit, die postoperative Genesung und die Lernkurve des Chirurgen wichtig ist. Es ermöglichte mir, meine gesamte Praxis zu ändern, und die Patienten waren sehr glücklich, noch am selben Tag ohne Katheter nach Hause gehen zu können. Diese Transformation ist jetzt umso wichtiger, da COVID-19 die Patienten veranlasst, wichtige Behandlungen aufzuschieben, während unsere Krankenhäuser sich bemühen, stationäre Betten für akute Fälle verfügbar zu halten. MOSES 2.0 hilft, das zu ermöglichen.""Bei Lumenis setzen wir uns für kontinuierliche Innovation ein, von der Erfindung des ersten chirurgischen Lasers vor über 50 Jahren bis hin zu den neuesten bahnbrechenden Entwicklungen von heute. Unsere Technologie ist seit geraumer Zeit die führende Lösung in Tausenden von Krankenhäusern und bei Millionen von Eingriffen weltweit, mit beispiellosen veröffentlichten klinischen Nachweisen von führenden Urologen auf der ganzen Welt", sagte Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis. 