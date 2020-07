Die Coronakrise hat die Riege der Firmenkundenbanken in Deutschland durcheinandergewirbelt: Die Auslandsbanken und die BayernLB verlieren an Boden, andere können punkten. "Die DZ Bank holt im Top-Banken-Ranking auf, dort hat die Bank ihre Hausaufgaben gemacht", sagt Markus Dentz, Chefredakteur des FINANCE-Magazins, dessen Team die FINANCE-Banken-Survey 2020 durchgeführt hat. Welche Banken die Finanzchefs in diesem Jahr an der Spitze sehen und welches Geldhaus neben der DZ Bank der heimliche Gewinner der Banken-Survey 2020 ist - einen Einblick in die Ergebnisse gibt es hier bei FINANCE-TV .





