Die anhaltende Tech-Rally an der Wall Street und steigende Gewinne beim Softwareriesen SAP haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angetrieben. Der Dax legte 1,1 Prozent auf 12.630 Zähler zu. An der Wall Street hatte der technologielastige Nasdaq-Index am Mittwoch erneut ein Rekordhoch erklommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...