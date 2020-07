Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts008/09.07.2020/09:05) - Willkommen in der Wirklichkeit: Nach Lockdown und geringen Infektionszahlen sind wir nun neuerlich mit steigenden COVID-19-Erkrankungen konfrontiert, die Maskenpflicht kommt bereits schrittweise zurück. Mit weiteren Restriktionen, wie etwa für Veranstaltungen oder Messen, ist jederzeit neuerlich zu rechnen. Bei der Suche nach planungssicheren, erfolgsversprechenden und zukunftstauglichen Vertriebs-Konzepten kann jedoch geholfen werden... Dosierte Frequenz statt Besuchermassen, ganzjährige Öffnung statt punktuellem ressourcenintensiven Messeauftritt, hohes Interesse seitens aller Zielgruppen und potentieller Besucher - insbesondere mit Blick durch die "Corona-Brille" erweist sich das neue Bauzentrum der Blauen Lagune als perfekter Vertriebsweg der Zukunft. Es bietet Ausstellern aus der Bauprodukte- und Energietechnikindustrie sowie Ausstattungs-, Einrichtungs- und Immobilienbranche eine pandemie-resistente und nachhaltige Alternative zu bisherigen Konzepten: Das Zusammenspiel aller Player rund um Bau, Sanierung, Ausstattung und Bemusterung sowie Immobilien an einem zentralen Ort überzeugt auch immer mehr Top-Unternehmen. Ob heimischer Innovator oder internationaler Marktführer, sie alle erkennen die vielfältigen Möglichkeiten sowohl im B2B- als auch B2C-Bereich, die ihnen das Bauzentrum eröffnet. Ob eigener Showroom oder Themenzentrum, je nach Anforderung und Positionierung ist es die ideale krisenfeste Präsentationsbühne der Zukunft mit enormem Mehrwert für alle Beteiligten. Geplante Eröffnung: 2021. Das neue Bauzentrum - zwei Fliegen mit einer Klappe Die Pandemie hat die Bedürfnisse aller Zielgruppen, sowohl B2C als auch B2B, massiv verändert: Konsumenten wünschen sich durch die viele Zeit daheim ein schöneres, besser(ausgestattet)es Zuhause. Ein vielsagendes Beispiel zur Veranschaulichung: HotSpring Whirlpools konnte im ersten Halbjahr 2020 seine Umsätze in Österreich massiv erhöhen, am Standort Blaue Lagune betrug die Steigerung sagenhafte 280 Prozent im Vergleich zum Vorjahr! Aber auch Unternehmen müssen hinsichtlich der Ausstattung ihrer Betriebsgebäude, insbesondere Arbeitsplätze, in Alternativen denken und sind auf der Suche nach neuen, tragfähigen Lösungen, die von einschlägigen Anbietern im Bauzentrum optimal inszeniert werden können. Standortqualität, Vernetzung aller Beteiligter und weitere Motive der Aussteller Die Motive der Aussteller des neuen Bauzentrums sind vielschichtig - vom einzigartigen dynamischen Netzwerk mit riesigem Potential über die ideale Plattform, um unseren Zielgruppen unsere umfassende Kompetenz hautnah zu vermitteln bis hin zur Möglichkeit, uns ganzjährig bei Entscheidungsträgern, Architekten und Planern zu präsentieren - Aussteller erkennen den Mehrwert des innovativen Konzeptes, und die hohe Qualität des Standortes überzeugt sogar Unternehmen, die bereits Niederlassungen in der Umgebung betreiben. Große nationale und internationale Unternehmen mit ihren bekannten Marken wie die Kirchdorfer Gruppe mit Kammel, MABA und TIBA, Legrand mit biticino und Netatmo, MTF mit Samsung, HotSpring, Petschenig glastec, Sanitär Heinze oder im Einrichtungsbereich Breitschopf Küchen werden diese neue Vertriebsbühne bestens für sich nutzen. Hinzu kommen fachspezifische Nischenanbieter wie etwa Ameso (Digital Signage), Housebook (Digitale Baudokumentation) oder Living Lounge (Innenarchitektur), die sich im neuen Bauzentrum entsprechend präsentieren werden. Innovative Plattform für die Immobilienbranche Ein eigenes Gebäude des Bauzentrums ist allen Themen rund um die Immobilie gewidmet, das gleichzeitig zum Treffpunkt für Investoren, Developer, Bauträger, Facility Manager, Architekten und Planer sowie gewerbliche und private Bauherren entwickelt wird. Mit Spiegelfeld Immobilien ist bereits eines der renommiertesten Unternehmen der Branche auf der Ausstellerliste. Mit WISAG, Rowalt und der G4S Secure Solutions (vormals Group4) sind gleich drei Unternehmen aus dem Bereich Facility Management vor Ort, die insbesondere von Kontakten zu Projektentwicklern und Bauträgern profitieren werden. Hintergrundinformation Bauzentrum - # EineInnovationfürEuropa Die Blaue Lagune entwickelt sich im Rahmen der nächsten Dimension zur zukunftsorientierten Ausstellungs-, Beratungs-, Informations- und Event-Plattform rund um alle Bereiche des Bauens, der Sanierung, der Modernisierung, der Ausstattung und Bemusterung sowie zum Präsentations- und Dienstleistungszentrum rund um Immobilien. So wird aus der Blauen Lagune eine für Europa einzigartige Drehscheibe für das "Bauen der Zukunft" und zentraler Treffpunkt für alle, die mit Architektur und Bauplanung, Bau, Sanierung, Modernisierung, Ausstattung, Wohnen und Immobilien im weitesten Sinn zu tun haben. Die Eröffnung des Bauzentrums als erster Teil der "nächsten Dimension" ist für 2021 geplant. InfoBox BLAUE LAGUNE Ausstellungszentrum: A-2351 Wiener Neudorf, A2 Südautobahn, Abfahrt Mödling/SCS Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr Sonn- und Feiertag geschlossen, Eintritt frei

