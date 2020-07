Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hat angesichts einer bevorstehenden "Pleitewelle" in Deutschland eine Garantie zur Beendigung von Ausbildungsverhältnissen angemahnt. "Wir werden ab Oktober - so hart es ist, aber ich muss es aussprechen - eine Insolvenwelle in Deutschland erleben, weil dann die Insolvenz angemeldet werden muss", sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion im "ARD-Morgenmagazin".

Man müsse deshalb auf die Sorgen vieler Auszubildenden reagieren. "Da brauchen wir faktisch eine Garantie für jeden, der jetzt eine Ausbildung beginnt, dass er die auch zu Ende macht", forderte er. "Ich glaube, das wäre ein entscheidendes Signal." Die duale Ausbildung sei "der Erfolgshit Deutschland", um den es die ganze Welt beneide. "Da dürfen wir keine Fehler machen." Entsprechende Pläne der Regierung seien richtig.

Linnemann zeigte sich pessimistischer als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der ab Oktober eine Erholung erwartet. "Als Minister muss er auch Optimismus ausstrahlen", erklärte der Fraktionsvize. "Ich persönlich sehe die Situation kritischer." Er sei jeden Tag in Kontakt mit "der Intensivstation der deutschen Wirtschaft" im Veranstaltungsbereich, stationären Handel, Hoteliers und Gastronomie. "Da werden wir eine Pleitewelle leider erleben," bekräftigte Linnemann. Schon jetzt gelte es deshalb, auch Vereinbarungen mit den Gläubigern zu treffen. Dafür müsse die Politik einen Rahmen schaffen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2020 03:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.