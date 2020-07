Die reconcept Gruppe will ihr Engagement im Bereich Erneuerbare Energien vorantreiben. Anleger können sich über die börsennotierte Unternehmensanleihe "reconcept Green Bond I" beteiligen. Geschäftsführer Karsten Reetz stand uns Rede und Antwort.FondsDISCOUNT.de: Herr Reetz, Ihr Haus hat eine "grüne Anleihe" begeben, mit der Anleger an einem ganzen Bündel an regenerativen und innovativen Energieprojekten teilhaben können. Für welchen Anlegertyp wurde die Anleihe konzipiert und warum ist Ihrer Einschätzung nach genau jetzt ein guter Zeitpunkt für Anleger, Ihr Geschäftsmodell voranzutreiben?

Den vollständigen Artikel lesen ...